Wirtschaft24
Folge 18: Studium oder Lehre?
21 Min.Folge vom 16.06.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: In Zeiten, wo die K.I. immer klüger wird, stellen wir die Frage: Was müssen wir Menschen eigentlich noch wirklich WISSEN und LERNEN? Und: Wo sind die Gründerinnen? Immer noch gibt es zu wenig Female Founders - woran liegt das und was braucht es, um das zu ändern?
