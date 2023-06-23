Chancengleichheit im UnternehmenJetzt kostenlos streamen
Folge 21: Chancengleichheit im Unternehmen
21 Min.Folge vom 23.06.2023
Diese Woche in Wirtschaft24: Das social-impact Startup Common Ground möchte die Arbeitswelt für uns alle verändern, wie sie das bewerkstelligen, und: Wie sieht es mit der Exportkraft Österreichs aus? Wir waren am Exporttag 2023 mit dabei!
