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zeit.geschichte

Kuba - Die Revolution und die Welt (2/2): Diplomaten

ORF IIIFolge vom 25.07.2026
Kuba - Die Revolution und die Welt (2/2): Diplomaten

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Folge vom 25.07.2026: Kuba - Die Revolution und die Welt (2/2): Diplomaten

59 Min.Folge vom 25.07.2026

Der Zerfall der Sowjetunion stellt Kubas Revolution vor ihre größte Bewährungsprobe. Wirtschaftskrise und Spannungen mit den USA prägen die 1990er-Jahre. Fidel Castro setzt auf neue Verbündete und gewinnt mit Venezuela einen wichtigen Partner. Die Dokumentation zeigt, wie Kuba durch Soft Power, internationale Kooperationen und vorsichtige Annäherungen seinen Fortbestand sichern kann. Bildquelle: ORF/ARTE FRANCE

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