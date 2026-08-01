Lassing - Die ganze Geschichte (2/2)Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 01.08.2026: Lassing - Die ganze Geschichte (2/2)
46 Min.Folge vom 01.08.2026
Der zweite Teil der Dokumentation beleuchtet die Rettungsmaßnahmen nach dem Einsturz. Noch immer ist offen, ob zehn Kumpel ausschließlich den verschütteten Georg Hainzl retten oder zugleich das einsturzgefährdete Bergwerk sichern sollten. Die Bergung verlief immer chaotischer. Zeitzeugen, ehemalige Bergleute und Geologen ordnen die Ereignisse ein. Bildquelle: ORF/wrana/RANFILM
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