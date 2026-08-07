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zeit.geschichte

Berge, Seen und Partisanen - Eine politische Geschichte des Salzkammerguts

ORF IIIFolge vom 07.08.2026
Berge, Seen und Partisanen - Eine politische Geschichte des Salzkammerguts

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Folge vom 07.08.2026: Berge, Seen und Partisanen - Eine politische Geschichte des Salzkammerguts

46 Min.Folge vom 07.08.2026

Das Salzkammergut gilt als Inbegriff alpiner Schönheit, besitzt jedoch auch eine bewegte politische Geschichte. Der Salzabbau schuf früh Wohlstand und eine selbstbewusste Arbeiterkultur. Mit dem Tourismus wurde Bad Ischl zum Treffpunkt prominenter Gäste wie Freud oder Mahler. Zugleich gewann der Nationalsozialismus an Einfluss, jüdische Menschen wurden enteignet und ermordet. Im "Toten Gebirge" formierte sich später ein bewaffneter Widerstand gegen das NS-Regime. Bildquelle: ORF/Günter Kaindlstorfer

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