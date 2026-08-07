Berge, Seen und Partisanen - Eine politische Geschichte des SalzkammergutsJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.08.2026: Berge, Seen und Partisanen - Eine politische Geschichte des Salzkammerguts
46 Min.Folge vom 07.08.2026
Das Salzkammergut gilt als Inbegriff alpiner Schönheit, besitzt jedoch auch eine bewegte politische Geschichte. Der Salzabbau schuf früh Wohlstand und eine selbstbewusste Arbeiterkultur. Mit dem Tourismus wurde Bad Ischl zum Treffpunkt prominenter Gäste wie Freud oder Mahler. Zugleich gewann der Nationalsozialismus an Einfluss, jüdische Menschen wurden enteignet und ermordet. Im "Toten Gebirge" formierte sich später ein bewaffneter Widerstand gegen das NS-Regime. Bildquelle: ORF/Günter Kaindlstorfer
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