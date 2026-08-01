Flugshow-Katastrophe: Die Tragödie von RamsteinJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 01.08.2026: Flugshow-Katastrophe: Die Tragödie von Ramstein
46 Min.Folge vom 01.08.2026
Die Flugschau-Katastrophe von Ramstein zählt zu den schwersten ihrer Art. Nach der Kollision von Flugzeugen der italienischen Kunstflugstaffel stürzten brennende Maschinen in die Menge. 70 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Die Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse mit Animationen, Experteninterviews sowie Berichten von Augenzeugen und Überlebenden. Bildquelle: ORF/Autentic
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