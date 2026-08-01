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zeit.geschichte

Flugshow-Katastrophe: Die Tragödie von Ramstein

ORF IIIFolge vom 01.08.2026
Flugshow-Katastrophe: Die Tragödie von Ramstein

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Folge vom 01.08.2026: Flugshow-Katastrophe: Die Tragödie von Ramstein

46 Min.Folge vom 01.08.2026

Die Flugschau-Katastrophe von Ramstein zählt zu den schwersten ihrer Art. Nach der Kollision von Flugzeugen der italienischen Kunstflugstaffel stürzten brennende Maschinen in die Menge. 70 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Die Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse mit Animationen, Experteninterviews sowie Berichten von Augenzeugen und Überlebenden. Bildquelle: ORF/Autentic

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