Kuba - Die Revolution und die Welt (1/2): KämpferJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 25.07.2026: Kuba - Die Revolution und die Welt (1/2): Kämpfer
58 Min.Folge vom 25.07.2026
Fidel Castros Revolution macht Kuba zu einem weltpolitischen Akteur. Zwischen Konfrontation mit den USA und Bündnis mit der Sowjetunion erlebt die Insel eine der gefährlichsten Phasen des Kalten Krieges. Von der Kubakrise über Che Guevaras Guerillakampf bis zu Kubas Militäreinsätzen in Afrika erzählt die Dokumentation die Geschichte einer Revolution, die weit über ihre Grenzen hinauswirkte. Bildquelle: ORF/ARTE France/The LIFE Images Collection/Getty Images/Dirck Halstead
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