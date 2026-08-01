Abschuss über der Ukraine: Der Flug MH17Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 01.08.2026: Abschuss über der Ukraine: Der Flug MH17
45 Min.Folge vom 01.08.2026
Was geschah mit Flug MH17? Am 17. Juli 2014 wurde die Maschine auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen. Die Dokumentation zeichnet den Weg der Rakete nach und beleuchtet die Frage, wer für den Abschuss verantwortlich war. Animationen, Interviews sowie Berichte von Augenzeugen und Betroffenen ordnen die Ereignisse ein. Bildquelle: ORF/Autentic
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3