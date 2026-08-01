Lassing - Die ganze Geschichte (1/2)Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 01.08.2026: Lassing - Die ganze Geschichte (1/2)
46 Min.Folge vom 01.08.2026
Die Bergwerkskatastrophe von Lassing hat Österreich nachhaltig geprägt. Der erste Teil des Doku-Zweiteilers zeigt, wie Fehler beim Abbau, behördliche Versäumnisse, Missachtung von Betriebsplänen und mangelnde Sicherheitsstandards zur Katastrophe führten. Zugleich erinnert er an die spektakuläre Rettung von Georg Hainzl und das Schicksal der zehn verschütteten Bergleute. Bildquelle: ORF/RANFILM
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