Reden statt Kämpfen - Österreich und die SozialpartnerschaftJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 19.11.2022: Reden statt Kämpfen - Österreich und die Sozialpartnerschaft
In Österreich etablierte sich seit den Anfangsjahren der Zweiten Republik ein besonders ausgeprägtes System des gegenseitigen Konsenses. Ein ausgleichendes System, das die Zusammenarbeit zwischen den großen wirtschaftlichen Interessenverbänden der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen untereinander und mit der Regierung regelt. Die sogenannte Sozialpartnerschaft leistete durch ihr koordiniertes Vorgehen einen wesentlichen Beitrag zu wirtschaftlichem Wachstum und sozialem Frieden in Österreich. Das Wort "Streik" kannte man hierzulande viele Jahrzehnte lang fast ausschließlich aus den internationalen Nachrichten. In Österreich erkämpfte man sich seine Rechte nicht auf der Straße, sondern dies regelten die Sozialpartner, also die Vertreter von Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer, am Verhandlungstisch. Die Dokumentation blickt zurück auf ein urösterreichisches politisches Phänomen, das schon viele Male für tot erklärt wurde, aber dennoch immer wieder eine Renaissance erlebt.