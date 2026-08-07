Der Wörthersee - Promibühne mit wechselhafter GeschichteJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 07.08.2026: Der Wörthersee - Promibühne mit wechselhafter Geschichte
45 Min.Folge vom 07.08.2026
Die bewegte Geschichte der Wörthersee-Region reicht von der Sommerfrische wohlhabender Wiener nach dem Bau der Südbahn 1864 bis zur heutigen Kulturbühne. Künstler und Intellektuelle prägten den See ebenso wie die dunklen Jahre der NS-Zeit, in denen jüdische Gemeinden verschwanden. Nach 1945 wurde der Wörthersee durch Heimatfilme zum Tourismusmagneten und zieht bis heute internationale Prominenz an. Heute setzt die Region wieder verstärkt auf Kultur, Theater und Konzerte. Bildquelle: APA-Images / dpa Picture Alliance / Andreas Vˆlkel
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