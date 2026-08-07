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zeit.geschichte

Roma im Burgenland - Geschichten, die wir uns erzählen

ORF IIIFolge vom 07.08.2026
Roma im Burgenland - Geschichten, die wir uns erzählen

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zeit.geschichte

Folge vom 07.08.2026: Roma im Burgenland - Geschichten, die wir uns erzählen

46 Min.Folge vom 07.08.2026

"Roma im Burgenland – Geschichten, die wir uns erzählen" von Robert Dornhelm und Michael Köhlmeier beleuchtet Geschichte, Kultur und Gegenwart der Burgenland-Roma. Die Doku spannt den Bogen von den 1930er-Jahren bis heute und verbindet Erinnerungen an Verfolgung und Ausgrenzung mit Musik, Traditionen und persönlichen Geschichten. Entstanden mit aktiver Beteiligung der Roma-Community, erzählt der Film poetisch von Identität, Würde und gelebter Erinnerung. Bildquelle: Terra Film/Daniel Simair/ORF

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