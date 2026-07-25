Che Guevara - Ikone des WiderstandsJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 25.07.2026: Che Guevara - Ikone des Widerstands
47 Min.Folge vom 25.07.2026
Che Guevara zählt zu den bekanntesten politischen Symbolfiguren des 20. Jahrhunderts. Die Dokumentation hinterfragt das Bild des revolutionären Helden und erzählt anhand von seltenem Archivmaterial und Aussagen von Zeitzeugen die Geschichte eines Mannes, der seine eigene Legende bewusst mitgestaltet hat. Bildquellen: Temps noir/Korda-ADAGP | APA-Images / robertharding / Lee Frost
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3