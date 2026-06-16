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ZIB Magazin: Akkus als Brandursache im Fokus

ORF1Staffel 2026Folge 338vom 16.06.2026
ZIB Magazin: Akkus als Brandursache im Fokus

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Folge 338: ZIB Magazin: Akkus als Brandursache im Fokus

4 Min.Folge vom 16.06.2026

Sogenannte Lithium-Ionen-Batterien sind praktisch: Sie sind kompakt, leistungsstark und in sehr vielen Geräten verbaut. Diese Akkus können aber auch in Brand geraten und im schlimmsten Fall explodieren. Es gibt aber Wege für einen sicheren Umgang.

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