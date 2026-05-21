ZIB Magazin: HIlfe bei psychischen ProblemenJetzt kostenlos streamen
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Folge 327: ZIB Magazin: HIlfe bei psychischen Problemen
5 Min.Folge vom 21.05.2026
Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen sind die häufigsten Diagnosen, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Bei den Hilfsangeboten denkt man meist an Psychotherapie. In Österreich gibt es aber einige Ansätze. Die Psychiatrie behandelt medizinisch, die klinische Psychologie erklärt, diagnostiziert und strukturiert und die Psychotherapie begleitet Menschen durch Veränderungs- und Heilungsprozesse. Für Notfälle gibt es auch kostenlose Angebote wie die Telefonseelsorge. Sie ist österreichweit erreichbar, rund um die Uhr.
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