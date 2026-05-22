ZIB Magazin: Bergrettung bietet Sicherheitskurse für WandererJetzt kostenlos streamen
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Folge 328: ZIB Magazin: Bergrettung bietet Sicherheitskurse für Wanderer
5 Min.Folge vom 22.05.2026
Für sichere Wanderungen sind gute Planung, richtige Ausrüstung und Wissen über das Verhalten am Berg entscheidend. Der Österreichische Bergrettungsdienst bietet dafür spezielle Kurse an, um auch im Ernstfall richtig reagieren zu können.
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