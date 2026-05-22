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ZIB Magazin: Bergrettung bietet Sicherheitskurse für Wanderer

ORF1Staffel 2026Folge 328vom 22.05.2026
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Folge 328: ZIB Magazin: Bergrettung bietet Sicherheitskurse für Wanderer

5 Min.Folge vom 22.05.2026

Für sichere Wanderungen sind gute Planung, richtige Ausrüstung und Wissen über das Verhalten am Berg entscheidend. Der Österreichische Bergrettungsdienst bietet dafür spezielle Kurse an, um auch im Ernstfall richtig reagieren zu können.

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