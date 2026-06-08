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ZIB Magazin: Tradition Panini-Pickerl-Sammeln

ORF1Staffel 2026Folge 336vom 08.06.2026
ZIB Magazin: Tradition Panini-Pickerl-Sammeln

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Folge 336: ZIB Magazin: Tradition Panini-Pickerl-Sammeln

5 Min.Folge vom 08.06.2026

Das Panini-Pickerl-Sammeln ist für viele Fußball-Fans eine lange und geliebte Tradition. Da Panini die Lizenz für die Sticker verloren hat, ist es ihr vorletztes WM-Album. Und für alle, die planen, für dieses Großereignis noch einen neuen Fernseher zu kaufen, gibt es einen Marktcheck: Welche TV-Geräte werden aktuell angeboten und worauf kommt es beim Kauf an.

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