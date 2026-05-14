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ZIB Magazin Song Contest

ORF1Staffel 2026Folge 322vom 14.05.2026
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Folge 322: ZIB Magazin Song Contest

15 Min.Folge vom 14.05.2026

Der Song Contest ist Präzisionsarbeit. Nicht nur für die teilnehmenden Länder, auch für die Regie, die die Show auf die Bildschirme zaubert. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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