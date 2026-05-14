ZIB Magazin Song ContestJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 322: ZIB Magazin Song Contest
15 Min.Folge vom 14.05.2026
Der Song Contest ist Präzisionsarbeit. Nicht nur für die teilnehmenden Länder, auch für die Regie, die die Show auf die Bildschirme zaubert. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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