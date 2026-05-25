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ZIB Magazin: Neuer Social-Media-Trend "Nonnamaxxing"

ORF1Staffel 2026Folge 329vom 25.05.2026
ZIB Magazin: Neuer Social-Media-Trend "Nonnamaxxing"

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Folge 329: ZIB Magazin: Neuer Social-Media-Trend "Nonnamaxxing"

6 Min.Folge vom 25.05.2026

Beim neuen Social-Media-Trend "Nonnamaxxing" wird das traditionelle Leben älterer Generationen romantisiert, besonders gemeinsames, gesundes Essen. Dieser Trend knüpft an die mediterrane Ernährung an, die seit Jahren als gesund gilt und für viele eine Lebensphilosophie darstellt.

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