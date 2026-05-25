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Folge 329: ZIB Magazin: Neuer Social-Media-Trend "Nonnamaxxing"
6 Min.Folge vom 25.05.2026
Beim neuen Social-Media-Trend "Nonnamaxxing" wird das traditionelle Leben älterer Generationen romantisiert, besonders gemeinsames, gesundes Essen. Dieser Trend knüpft an die mediterrane Ernährung an, die seit Jahren als gesund gilt und für viele eine Lebensphilosophie darstellt.
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