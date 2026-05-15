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Folge 323: ZIB Magazin Song Contest: ESC-Backgroundsänger
11 Min.Folge vom 15.05.2026
Russland ist seit dem Krieg gegen die Ukraine nicht mehr beim Song Contest dabei. Spannungen zwischen den Ländern hat es aber schon zuvor gegeben. Die Backgroundsänger waren früher gut sichtbar und live bei den Auftritten dabei. In den vergangenen Jahren hat sich dies jedoch geändert. Dennoch sind sie mitunter entscheidend für einen Sieg. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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