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ZIB Magazin Song Contest: ESC-Backgroundsänger

ORF1Staffel 2026Folge 323vom 15.05.2026
ZIB Magazin Song Contest: ESC-Backgroundsänger

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Folge 323: ZIB Magazin Song Contest: ESC-Backgroundsänger

11 Min.Folge vom 15.05.2026

Russland ist seit dem Krieg gegen die Ukraine nicht mehr beim Song Contest dabei. Spannungen zwischen den Ländern hat es aber schon zuvor gegeben. Die Backgroundsänger waren früher gut sichtbar und live bei den Auftritten dabei. In den vergangenen Jahren hat sich dies jedoch geändert. Dennoch sind sie mitunter entscheidend für einen Sieg. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.

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