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ZIB Magazin: Welche Sommermythen wirklich stimmen

ORF1Staffel 2026Folge 333vom 01.06.2026
ZIB Magazin: Welche Sommermythen wirklich stimmen

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Folge 333: ZIB Magazin: Welche Sommermythen wirklich stimmen

5 Min.Folge vom 01.06.2026

Mit vollem Magen darf man nicht schwimmen gehen und bei Hitze wirkt Alkohol schneller. Über die Sommerzeit ranken sich viele altbekannte Mythen. Doch nicht alle davon stimmen. Ein Faktencheck zeigt, welche Ratschläge tatsächlich sinnvoll sind. Zum Beispiel sollten gerade ältere Menschen während der Hitze auf sich achten. Denn die warmen Temperaturen und die UV-Strahlung können sich auf die Wirkung von Medikamenten auswirken.

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