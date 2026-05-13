ZIB Magazin Song ContestJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 321: ZIB Magazin Song Contest
Der Eurovision Song Contest versteht sich laut Regelwerk als unpolitische Unterhaltungsshow – doch seit Jahrzehnten zeigt sich: Politik, schwingt auf der ESC-Bühne fast immer mit. "ZIB Magazin Song Contest" schaut nach Großbritannien, wo der Song Contest trotz mäßiger Siegchancen jedes Jahr intensiv verfolgt wird, und analysiert gemeinsam mit Korrespondent Jörg Winter den Stellenwert des Eurovision nach dem Brexit. Außerdem wird ein Blick auf die digitale Aufmerksamkeit rund um die diesjährigen Songs geworfen – mit überraschenden Entwicklungen bei den Youtube-Aufrufen. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic.
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