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ZIB Magazin: Kopfhörer im Straßenverkehr bleiben Risiko

ORF1Staffel 2026Folge 330vom 26.05.2026
ZIB Magazin: Kopfhörer im Straßenverkehr bleiben Risiko

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Folge 330: ZIB Magazin: Kopfhörer im Straßenverkehr bleiben Risiko

5 Min.Folge vom 26.05.2026

Musik, Podcasts oder Hörbücher können im Straßenverkehr stark ablenken und damit gefährlich werden. Expertinnen und Experten warnen besonders vor Noise-Cancelling-Modus und zu intensiven Inhalten, da sie die Aufmerksamkeit stark reduzieren. Wer nicht verzichten will, sollte zumindest leise, unaufdringliche Musik und geeignete Kopfhörer wählen, um das Risiko zu minimieren.

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