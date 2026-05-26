ZIB Magazin: Kopfhörer im Straßenverkehr bleiben RisikoJetzt kostenlos streamen
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Folge 330: ZIB Magazin: Kopfhörer im Straßenverkehr bleiben Risiko
5 Min.Folge vom 26.05.2026
Musik, Podcasts oder Hörbücher können im Straßenverkehr stark ablenken und damit gefährlich werden. Expertinnen und Experten warnen besonders vor Noise-Cancelling-Modus und zu intensiven Inhalten, da sie die Aufmerksamkeit stark reduzieren. Wer nicht verzichten will, sollte zumindest leise, unaufdringliche Musik und geeignete Kopfhörer wählen, um das Risiko zu minimieren.
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