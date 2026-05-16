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ORF1Staffel 2026Folge 324vom 16.05.2026
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Folge 324: ZIB Magazin Song Contest

11 Min.Folge vom 16.05.2026

Die größte Musikshow der Welt, der Eurovision Song Contest, geht ins große Finale. Die Stadthalle, aber auch die Public Viewings, werden streng bewacht. Denn Sicherheit geht bei dem internationalen Mega-Event vor. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF

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