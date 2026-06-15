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ZIB Magazin: Roboter als Alltagshilfen

ORF1Staffel 2026Folge 337vom 15.06.2026
ZIB Magazin: Roboter als Alltagshilfen

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Folge 337: ZIB Magazin: Roboter als Alltagshilfen

5 Min.Folge vom 15.06.2026

Humanoide Roboter verlassen zunehmend die Forschungslabore und machen ihre ersten Schritte hinaus zu den Menschen. Besonders deutlich zu spüren war das vergangene Woche in Wien, bei der wichtigsten internationalen Konferenz für Robotik und Automation. Hier zeigen tausende Forschende aus aller Welt eine Woche lang die nächste Generation intelligenter Maschinen. Noch sind es neugierige Blicke und gezückte Smartphones. Doch was hier gezeigt wird, könnte schon bald Teil unseres Alltags werden.

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