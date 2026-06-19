ZIB Magazin: Vorsicht bei WM-Ticket-KaufJetzt kostenlos streamen
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Folge 339: ZIB Magazin: Vorsicht bei WM-Ticket-Kauf
5 Min.Folge vom 19.06.2026
Der Hype um Österreichs WM-Spiel gegen Argentinien lässt den Schwarzmarkt blühen und die Ticket-Preise kräftig steigen. Reguläre Karten für das Spiel am Montag in Dallas sind über die FIFA-Plattform praktisch vergriffen, verfügbar sind vor allem teure VIP-Angebote. Auf Zweitmarktplattformen werden Tickets um weit mehr als 1.000 Euro gehandelt. Konsumentenschützer warnen vor Käufen über soziale Medien oder unseriöse Anbieter, da gefälschte oder ungültige Tickets drohen.
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