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ZIB Magazin: Vorsicht bei WM-Ticket-Kauf

ORF1Staffel 2026Folge 339vom 19.06.2026
ZIB Magazin: Vorsicht bei WM-Ticket-Kauf

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Folge 339: ZIB Magazin: Vorsicht bei WM-Ticket-Kauf

5 Min.Folge vom 19.06.2026

Der Hype um Österreichs WM-Spiel gegen Argentinien lässt den Schwarzmarkt blühen und die Ticket-Preise kräftig steigen. Reguläre Karten für das Spiel am Montag in Dallas sind über die FIFA-Plattform praktisch vergriffen, verfügbar sind vor allem teure VIP-Angebote. Auf Zweitmarktplattformen werden Tickets um weit mehr als 1.000 Euro gehandelt. Konsumentenschützer warnen vor Käufen über soziale Medien oder unseriöse Anbieter, da gefälschte oder ungültige Tickets drohen.

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