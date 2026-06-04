Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB Magazin

ZIB Magazin: Forschung zu Nähe und Berührung

ORF1Staffel 2026Folge 335vom 04.06.2026
ZIB Magazin: Forschung zu Nähe und Berührung

ZIB Magazin: Forschung zu Nähe und BerührungJetzt kostenlos streamen

ZIB Magazin

Folge 335: ZIB Magazin: Forschung zu Nähe und Berührung

6 Min.Folge vom 04.06.2026

An der Universität Innsbruck wird untersucht, wie Berührungen auf Menschen wirken und welche Formen von Nähe als besonders angenehm empfunden werden. Für die Forschung werden unter anderem auch Paare in wissenschaftlichen Studien beobachtet.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB Magazin
ORF1
ZIB Magazin

ZIB Magazin

Alle 1 Staffeln und Folgen