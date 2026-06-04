ZIB Magazin: Forschung zu Nähe und BerührungJetzt kostenlos streamen
ZIB Magazin
Folge 335: ZIB Magazin: Forschung zu Nähe und Berührung
6 Min.Folge vom 04.06.2026
An der Universität Innsbruck wird untersucht, wie Berührungen auf Menschen wirken und welche Formen von Nähe als besonders angenehm empfunden werden. Für die Forschung werden unter anderem auch Paare in wissenschaftlichen Studien beobachtet.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB Magazin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 1