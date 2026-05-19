ZIB Magazin: Das Geschäft mit GesundheitsversprechenJetzt kostenlos streamen
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Folge 326: ZIB Magazin: Das Geschäft mit Gesundheitsversprechen
5 Min.Folge vom 19.05.2026
Sogenannte "Health Patches" oder Gesundheitspflaster werden derzeit in vielen Varianten angeboten und versprechen unter anderem mehr Energie oder die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. In der Medizin stößt diese Form der Anwendung allerdings auf Skepsis.
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