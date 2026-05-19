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ZIB Magazin: Das Geschäft mit Gesundheitsversprechen

ORF1Staffel 2026Folge 326vom 19.05.2026
ZIB Magazin: Das Geschäft mit Gesundheitsversprechen

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Folge 326: ZIB Magazin: Das Geschäft mit Gesundheitsversprechen

5 Min.Folge vom 19.05.2026

Sogenannte "Health Patches" oder Gesundheitspflaster werden derzeit in vielen Varianten angeboten und versprechen unter anderem mehr Energie oder die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. In der Medizin stößt diese Form der Anwendung allerdings auf Skepsis.

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