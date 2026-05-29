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Folge 332: ZIB Magazin: Wie Physik die Lottoziehung beeinflusst
5 Min.Folge vom 29.05.2026
Eine Lottoziehung wirkt simpel, beruht aber auf einem hochsensiblen physikalischen System. Schon kleinste Abweichungen bei Gewicht, Form oder Oberfläche der Kugeln können das Ergebnis beeinflussen. Deshalb werden die Lottokugeln vor jeder Ziehung streng geprüft – oft unter notarieller Aufsicht. Aus wissenschaftlicher Sicht wird nichts dem Zufall überlassen, um bei der Ziehung den Zufall zu garantieren.
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