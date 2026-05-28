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ZIB Magazin: Schimmel als Genuss und Risiko

ORF1Staffel 2026Folge 331vom 28.05.2026
ZIB Magazin: Schimmel als Genuss und Risiko

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Folge 331: ZIB Magazin: Schimmel als Genuss und Risiko

5 Min.Folge vom 28.05.2026

Wenn Schimmel auf Lebensmitteln entdeckt wird, wie zuletzt in Niederösterreich in einem Maisversuchsfeld, läuten normalerweise die Alarmglocken. Insbesondere wenn es sich um den Schimmelpilz handelt, der zu den giftigsten der Welt zählt. Doch nicht jeder dieser Pilze ist für Menschen gleich gefährlich. In einigen Delikatessen sind sie sogar erwünscht.

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