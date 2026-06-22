ZIB Magazin: Mit dem E-Auto in den UrlaubJetzt kostenlos streamen
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Folge 340: ZIB Magazin: Mit dem E-Auto in den Urlaub
Mit dem Elektroauto in den Urlaub zu fahren, ist heute problemlos möglich: In Europa gibt es über eine Million Ladepunkte. Dennoch lohnt sich sorgfältige Planung, da besonders in ländlichen Gegenden oder auf Inseln wenige Stationen verfügbar sind. Apps helfen bei der Routenwahl, ein Ladestand-Puffer von etwa 20 Prozent verhindert Engpässe. Zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlage reduzieren die Reichweite. Ein Preisvergleich von Ladekarten spart zudem oft deutlich Geld. Im Ferienhaus das E-Auto einfach an die Haushaltssteckdose zu hängen, klingt praktisch, kann jedoch riskant sein: Leitungen sind oft nicht für stundenlanges Laden ausgelegt. Schäden gehen ohne Absprache mit dem Vermieter meist zulasten der Gäste. Auch sind die Stromkosten selten im Gesamtpreis inkludiert und müssen vorab geklärt werden. Je nach Land variieren die Preise stark. Wer mit dem E-Auto reist, sollte daher Ladeoptionen so sorgfältig planen wie die Unterkunft selbst.
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