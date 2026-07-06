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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Die Prinzessin des Meeres

ORF KidsStaffel 1Folge 102vom 06.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 102: Zoom - Der weiße Delfin: Die Prinzessin des Meeres

13 Min.Folge vom 06.07.2026

Auru glaubt, seinen Augen nicht zu trauen, als er beim Fischen im Wasser eine Meerjungfrau entdeckt. Als er Yann und Patrick davon erzählt, wollen sie ihm nicht glauben. Da ruft der Schmane Ramana allen die Geschichte über Orovaru, der Prinzessin des Meeres, in Erinnerung. Weil sie ihrem Vater widersprochen hat, musste sie das Reich der Tiefe verlassen. Seither zieht Orovaru rastlos umher. Begeistert macht sich die kleine Marina sogleich auf die Suche nach der Meerjungfrau, gerät dabei aber in ungeahnte Schwierigkeiten. Bildquelle: RF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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