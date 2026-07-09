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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Mantas in Gefahr

ORF KidsStaffel 1Folge 108vom 09.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Mantas in Gefahr

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 108: Zoom - Der weiße Delfin: Mantas in Gefahr

13 Min.Folge vom 09.07.2026

Beim Plantschen mit Yann stöbert Zoom einen Manta-Rochen auf, der einen erschlagenen Eindruck macht. Als Yann das Tier zu seinem Onkel bringt, erkennt der Meeresforscher gleich, woher die Wunde an der Schwanzflosse stammt: Offenbar wurde der Manta von einer Harpune getroffen! Dabei handelt es sich beim Manta-Rochen um eine geschützt Tierart. Während Onkel Patrick die Verletzung verarztet, macht sich Yann auf die Suche nach den Wilderern, versetzt dabei allerdings seine große Liebe Timeti. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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