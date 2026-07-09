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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Allein auf der Insel

ORF KidsStaffel 1Folge 109vom 09.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Allein auf der Insel

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 109: Zoom - Der weiße Delfin: Allein auf der Insel

13 Min.Folge vom 09.07.2026

Yann kommt von einer harten Prüfung zurück: der Toanui Teiva. Er hat eine Woche ganz allein auf einer unbewohnten Insel verbracht. Das ganze Dorf feiert Yann, der von nun an den Titel "Überlebender des Pazifiks" tragen darf. Die kleine Marina möchte den Härtetest ebenfalls absolvieren. Als alle durch die Bank behauptet, dass sie noch zu jung dafür sei und sich gedulden soll, fühlt Marina erst recht die Abenteuerlust in sich aufsteigen. Ohne ein Wort begibt sich auf die Reise zu einer unbewohnten Insel. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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