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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der gestohlene Tiki

ORF KidsStaffel 1Folge 110vom 10.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Der gestohlene Tiki

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 110: Zoom - Der weiße Delfin: Der gestohlene Tiki

13 Min.Folge vom 10.07.2026

Zufällig entdeckt Yann auf dem Meeresboden eine Truhe mit einer historischen Holzstatue darin. Begeistert will Tuanaku sogleich eine Ausstellung rund um die Skulptur organisieren, doch tags darauf ist das Tiki verschwunden. Die Dorfbewohner glauben, Jack sei der Dieb. Offenbar wollte er sich durch einen Verkauf der Statue finanziell bereichern. Einzig Yann will das nicht glauben und versucht, Jacks Unschuld zu beweisen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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