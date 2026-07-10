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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 110: Zoom - Der weiße Delfin: Der gestohlene Tiki
13 Min.Folge vom 10.07.2026
Zufällig entdeckt Yann auf dem Meeresboden eine Truhe mit einer historischen Holzstatue darin. Begeistert will Tuanaku sogleich eine Ausstellung rund um die Skulptur organisieren, doch tags darauf ist das Tiki verschwunden. Die Dorfbewohner glauben, Jack sei der Dieb. Offenbar wollte er sich durch einen Verkauf der Statue finanziell bereichern. Einzig Yann will das nicht glauben und versucht, Jacks Unschuld zu beweisen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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