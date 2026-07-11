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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Ein Festessen mit Folgen

ORF KidsStaffel 1Folge 113vom 11.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Ein Festessen mit Folgen

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 113: Zoom - Der weiße Delfin: Ein Festessen mit Folgen

13 Min.Folge vom 11.07.2026

Jedes Jahr lädt Maeva die Dorfbewohner zu einem wahren Festessen ein. Doch das Gericht, das sie diesmal auftischt, führt zu schlimmen Nebenwirkungen. Jeder, der davon kostet, bekommt einen Ausschlag. Nur Yann und seine kleine Schwester bleiben verschont, da sie Maevas Speisen verschmäht haben. Ramana könnte ein Heilmittel herstellen, allerdings fehlt ihm eine Zutat, die nur tief im Meer zu finden ist. Sogleich machen sich Yann und Zoom auf die Suche danach. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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