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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Talisman

ORF KidsStaffel 1Folge 112vom 11.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 112: Zoom - Der weiße Delfin: Der Talisman

13 Min.Folge vom 11.07.2026

Seit ewigen Zeiten erhält jeder junge Mann im Dorf für einen Tag den Tapferkeits-Talisman. Durch ihn vervielfältigt sich seine Kraft. Diesmal ist Yann an der Reihe. Als er den Talisman beim Surfen testen will, geht das gute Stück jedoch verloren und bei Yann ist der Jammer groß. Auru und Timeti helfen beim Suchen. Dabei verschweigt Auru allerdings, dass er durchaus fündig geworden ist. Als er den Talisman später holen will, wird Auru von der Strömung mitgerissen und gerät in ungeahnte Schwierigkeiten. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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