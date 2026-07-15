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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Ein böser Delfin

ORF KidsStaffel 1Folge 119vom 15.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 119: Zoom - Der weiße Delfin: Ein böser Delfin

13 Min.Folge vom 15.07.2026

Eigentlich greifen Delfine keine Menschen an, aber Auru ist genau das passiert. Gemeinsam mit seinem Onkel fängt Yann das Tier ein, um herauszufinden, was mit ihm nicht stimmt. Dabei erkennt Patrick schnell, dass es sich um einen Delfin handelt, der für militärische Zwecke von Geburt an darauf dressiert wurde, den Menschen gegenüber feindlich gesinnt zu sein. Während sich Auru dafür ausspricht, das Tier wegzusperren, will Yann dem Delfin helfen, wieder friedlich zu werden. Gesagt, getan! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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