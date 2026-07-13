Zoom - Der weiße Delfin: Falsche GeisterJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 115: Zoom - Der weiße Delfin: Falsche Geister
13 Min.Folge vom 13.07.2026
Yann hat sich mit einer Vogelmaske verkleidet und spielt einen der Geister von Maotou. Damit will er die Ganoven vertreiben, die das Dorf mit ihren Aktionen erschreckt hatten. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoom - Der weiße Delfin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids