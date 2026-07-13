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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Falsche Geister

ORF KidsStaffel 1Folge 115vom 13.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Falsche Geister

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 115: Zoom - Der weiße Delfin: Falsche Geister

13 Min.Folge vom 13.07.2026

Yann hat sich mit einer Vogelmaske verkleidet und spielt einen der Geister von Maotou. Damit will er die Ganoven vertreiben, die das Dorf mit ihren Aktionen erschreckt hatten. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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