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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Südsee-Maler

ORF KidsStaffel 1Folge 117vom 14.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 117: Zoom - Der weiße Delfin: Der Südsee-Maler

13 Min.Folge vom 14.07.2026

Yanns Schwarm Timeti hat Geburtstag. Als sein Rivale Auru ihm sein tolles Geschenk für Timeti präsentiert, will Yann nicht nachstehen und sucht ebenfalls nach einer sensationellen Überraschung. Da trifft es sich gut, dass er in einem Buch über die verschollenen Gemälde eines Südsee-Malers das Porträt einer Frau findet, die Timeti sehr ähnlich sieht. Ungeachtet aller Risken begibt sich Yann auf die Suche nach dem verschwundenen Bild. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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