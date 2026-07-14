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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 117: Zoom - Der weiße Delfin: Der Südsee-Maler
13 Min.Folge vom 14.07.2026
Yanns Schwarm Timeti hat Geburtstag. Als sein Rivale Auru ihm sein tolles Geschenk für Timeti präsentiert, will Yann nicht nachstehen und sucht ebenfalls nach einer sensationellen Überraschung. Da trifft es sich gut, dass er in einem Buch über die verschollenen Gemälde eines Südsee-Malers das Porträt einer Frau findet, die Timeti sehr ähnlich sieht. Ungeachtet aller Risken begibt sich Yann auf die Suche nach dem verschwundenen Bild. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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