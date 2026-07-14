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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 116: Zoom - Der weiße Delfin: Mini-Zoom
13 Min.Folge vom 14.07.2026
Beim Spielen im Meer trifft Zoom auf eine Delfin-Mama samt Kind und freundet sich auf der Stelle mit den beiden an. Als Zoom daraufhin nicht mehr so viel Zeit mit Yann verbringt, reagiert dieser eifersüchtig und beginnt, einen Keil zwischen die drei zu treiben. Doch dann verschwindet die Delfin-Dame plötzlich und in Yann erwachen Schuldgefühle. Gemeinsam mit Zoom setzt er alles daran, den vermissten Delfin wiederzufinden. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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