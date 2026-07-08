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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 107: Zoom - Der weiße Delfin: Das versunkene Schiff
13 Min.Folge vom 08.07.2026
Beim Tauchen entdeckt Yann ein versunkenes Schiff am Meeresboden. Als er Fotos davon herumzeigt, erkennt sein Onkel im Wrack den Dreimaster des berühmten Forschers Captain Cook wieder. Angeblich soll sich ein Schatz in dem Schiff befinden. Der Haken daran: Ein schreckliches Ungeheuer bewacht angeblich das Wrack. Außerdem ist an Bord die Einsturzgefahr groß. Von Abenteuerlust gepackt, begibt sich Yann, ungeachtet aller Warnungen, gemeinsam mit Zoom heimlich auf Schatzsuche. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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