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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Das versunkene Schiff

ORF KidsStaffel 1Folge 107vom 08.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 107: Zoom - Der weiße Delfin: Das versunkene Schiff

13 Min.Folge vom 08.07.2026

Beim Tauchen entdeckt Yann ein versunkenes Schiff am Meeresboden. Als er Fotos davon herumzeigt, erkennt sein Onkel im Wrack den Dreimaster des berühmten Forschers Captain Cook wieder. Angeblich soll sich ein Schatz in dem Schiff befinden. Der Haken daran: Ein schreckliches Ungeheuer bewacht angeblich das Wrack. Außerdem ist an Bord die Einsturzgefahr groß. Von Abenteuerlust gepackt, begibt sich Yann, ungeachtet aller Warnungen, gemeinsam mit Zoom heimlich auf Schatzsuche. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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