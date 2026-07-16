Zoom - Der weiße Delfin: Der FilmemacherJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 120: Zoom - Der weiße Delfin: Der Filmemacher
13 Min.Folge vom 16.07.2026
Yann kann sein Glück kaum fassen, als der berühmte Dokumentarfilmer John Shark seiner Heimat einen Besuch abstattet. Schon lange ist Yann ein großer Fan des Filmemachers. Doch es soll noch besser kommen: Shark lädt ihn und Auru ein, bei den Dreharbeiten mitzuhelfen! Dabei stellt Auru fest, dass John bei weitem kein so großartiger Künstler ist, wie es den Anschein hat. Um an sensationelles Material zu kommen, ist John jedes Mittel recht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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