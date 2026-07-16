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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Filmemacher

ORF KidsStaffel 1Folge 120vom 16.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Der Filmemacher

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 120: Zoom - Der weiße Delfin: Der Filmemacher

13 Min.Folge vom 16.07.2026

Yann kann sein Glück kaum fassen, als der berühmte Dokumentarfilmer John Shark seiner Heimat einen Besuch abstattet. Schon lange ist Yann ein großer Fan des Filmemachers. Doch es soll noch besser kommen: Shark lädt ihn und Auru ein, bei den Dreharbeiten mitzuhelfen! Dabei stellt Auru fest, dass John bei weitem kein so großartiger Künstler ist, wie es den Anschein hat. Um an sensationelles Material zu kommen, ist John jedes Mittel recht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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