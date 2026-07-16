Zoom - Der weiße Delfin: Onkel Patrick und die LiebeJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 121: Zoom - Der weiße Delfin: Onkel Patrick und die Liebe
13 Min.Folge vom 16.07.2026
Patrick erhält Besuch von seinem alten Schwarm Anita. Sehr zu Maevas Missfallen ist er immer noch bis über beide Ohren in die attraktive Verhaltenszoologin verliebt und würde es gerne sehen, wenn sie für immer auf der Insel bleibt, zumal sich Anita auch gut mit Yann und Marina zu verstehen scheint. Alles wäre eitel Wonne, würde Yann nicht dahinterkommen, dass Anita nicht ganz ehrlich zu Patrick ist. Offenbar plant sie, Zoom mit in die Hauptstadt zu nehmen - koste es, was es wolle. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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