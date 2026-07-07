Zoom - Der weiße Delfin: Die PrüfungenJetzt kostenlos streamen
Zoom - Der weiße Delfin
Folge 105: Zoom - Der weiße Delfin: Die Prüfungen
13 Min.Folge vom 07.07.2026
Yann und Auru wollen sich ihr erstes Tattoo verdienen und so beweisen, dass sie echte Männer sind. Dazu müssen die zwei den größten Gefahren im Pazifik trotzen: Auf den Felsentürmen von Manaha gilt es, nach Reiher-Eiern Ausschau zu halten, aus der Grotte von Mafatu müssen Schwalbennester geholt und unter den Felsen von Tabui Seeigel gesammelt werden. Als Yann zunehmend ins Hintertreffen gerät, versuchen Zoom, Raul und Marina ihm bei der Bewältigung der Aufgaben zu helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zoom - Der weiße Delfin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids