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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Die Prüfungen

ORF KidsStaffel 1Folge 105vom 07.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 105: Zoom - Der weiße Delfin: Die Prüfungen

13 Min.Folge vom 07.07.2026

Yann und Auru wollen sich ihr erstes Tattoo verdienen und so beweisen, dass sie echte Männer sind. Dazu müssen die zwei den größten Gefahren im Pazifik trotzen: Auf den Felsentürmen von Manaha gilt es, nach Reiher-Eiern Ausschau zu halten, aus der Grotte von Mafatu müssen Schwalbennester geholt und unter den Felsen von Tabui Seeigel gesammelt werden. Als Yann zunehmend ins Hintertreffen gerät, versuchen Zoom, Raul und Marina ihm bei der Bewältigung der Aufgaben zu helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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