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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 106: Zoom - Der weiße Delfin: Einsatz für die Haie
13 Min.Folge vom 08.07.2026
Nach einem Bad im Meer weist Timetis Surfbrett den Bissabdruck eines Mao Mauri Haies auf. Entsetzt besteht ihre Mutter Maeva darauf, sich die Haie schnellstmöglich vom Hals zu schaffen, ehe noch Schlimmeres passiert. Ozeanforscher Patrick aber glaubt, dass keinerlei Gefahr besteht, da diese Haienart normalerweise keine Menschen angreift. Der Häuptling gibt Patrick drei Stunden Zeit, um seine Theorie zu beweisen. Gemeinsam mit Zoom und Yann versucht er, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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