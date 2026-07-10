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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Eisberg

ORF KidsStaffel 1Folge 111vom 10.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Der Eisberg

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 111: Zoom - Der weiße Delfin: Der Eisberg

13 Min.Folge vom 10.07.2026

Jack glaubt zu träumen, als ihn Zoom eines Tages mitten unter der schwelenden Sonne zu einem nahe gelegenen Eisberg führt. Als Jack seine Entdeckung im Dorf kundtut, will ihm keiner glauben. Timeti ist von den ständigen Wettkämpfen zwischen Yann und Auru genervt und möchte, dass die beiden zusammen statt gegeneinander arbeiten. Als ein Schiff den Eisberg rammt, können Yann und Auru zeigen, dass sie auch als Team hervorragend funktionieren. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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