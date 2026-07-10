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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 111: Zoom - Der weiße Delfin: Der Eisberg
13 Min.Folge vom 10.07.2026
Jack glaubt zu träumen, als ihn Zoom eines Tages mitten unter der schwelenden Sonne zu einem nahe gelegenen Eisberg führt. Als Jack seine Entdeckung im Dorf kundtut, will ihm keiner glauben. Timeti ist von den ständigen Wettkämpfen zwischen Yann und Auru genervt und möchte, dass die beiden zusammen statt gegeneinander arbeiten. Als ein Schiff den Eisberg rammt, können Yann und Auru zeigen, dass sie auch als Team hervorragend funktionieren. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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