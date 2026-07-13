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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Ein Pinguin auf der Flucht

ORF KidsStaffel 1Folge 114vom 13.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Ein Pinguin auf der Flucht

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 114: Zoom - Der weiße Delfin: Ein Pinguin auf der Flucht

13 Min.Folge vom 13.07.2026

Als ein Zügelpinguin auf Yanns Inselparadies eintrifft, ahnt sein Onkel bereits, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Offenbar wurde das putzige Tier Opfer von Schmugglern. Schließlich liegt sein natürlicher Lebensraum weit weg von seinem jetzigem Standort, in der südlichen Hemisphäre. Während Patrick gemeinsam mit Yann herausfinden will, was den Pinguin in ihre Breiten verschlagen hat, versuchen die Tierschmuggler den entflohenen Zügelpinguin rasch wieder einzufangen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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