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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 114: Zoom - Der weiße Delfin: Ein Pinguin auf der Flucht
13 Min.Folge vom 13.07.2026
Als ein Zügelpinguin auf Yanns Inselparadies eintrifft, ahnt sein Onkel bereits, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Offenbar wurde das putzige Tier Opfer von Schmugglern. Schließlich liegt sein natürlicher Lebensraum weit weg von seinem jetzigem Standort, in der südlichen Hemisphäre. Während Patrick gemeinsam mit Yann herausfinden will, was den Pinguin in ihre Breiten verschlagen hat, versuchen die Tierschmuggler den entflohenen Zügelpinguin rasch wieder einzufangen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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