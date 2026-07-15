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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Timetis Restaurant

ORF KidsStaffel 1Folge 118vom 15.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Timetis Restaurant

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 118: Zoom - Der weiße Delfin: Timetis Restaurant

13 Min.Folge vom 15.07.2026

Timetis Mutter Maeva muss für ihr Restaurant Besorgungen am Festland tätigen. Währenddessen soll ihre Tochter auf das Lokal aufpassen. Ihre Panik ist groß, als plötzlich Tapuna vorbeikommt und wissen will, ob für das große Festessen am Abend alles klar geht. Timeti wusste nichts von einem Festessen! Da hilft es wenig, dass Yann und Auru, anstatt ihr zu helfen, immer nur herumblödeln. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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