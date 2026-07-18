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Zoom - Der weiße Delfin
Folge 125: Zoom - Der weiße Delfin: Der Delfin und das Baby
13 Min.Folge vom 18.07.2026
Yann, sein Onkel Patrick und Marina stehen vor einem Rätsel, als ihnen Zoom eines Morgens ein Baby mit einer Rassel vorbeibringt. Der Kleine hält die drei ordentlich in Atem. Als es endlich gelingt, seine Verwandten ausfindig zu machen, hat sich das Kind plötzlich selbstständig gemacht und ist verschwunden. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films
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Zoom - Der weiße Delfin
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