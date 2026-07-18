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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der Delfin und das Baby

ORF KidsStaffel 1Folge 125vom 18.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Der Delfin und das Baby

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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 125: Zoom - Der weiße Delfin: Der Delfin und das Baby

13 Min.Folge vom 18.07.2026

Yann, sein Onkel Patrick und Marina stehen vor einem Rätsel, als ihnen Zoom eines Morgens ein Baby mit einer Rassel vorbeibringt. Der Kleine hält die drei ordentlich in Atem. Als es endlich gelingt, seine Verwandten ausfindig zu machen, hat sich das Kind plötzlich selbstständig gemacht und ist verschwunden. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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